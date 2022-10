Flipkart Big Diwali Sale 2022 Last Today 23 October last chance to buy realme GT Neo 3T Google Pixel 6a Nothing Phone 1 Vivo V25 Pro SAMSUNG Galaxy S22 5G: फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल का आज (23 अक्टूबर) आखिरी दिन है। सेल में Samsung से लेकर Realme तक के प्रीमियम स्मार्टफोन्स धमाकेदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं, जिनका फायदा उठाकर आप इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीद सकते हैं। आइए फोटो गैलरी में जानते हैं प्रीमियम फोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में।

ajay verma



Published on: October 23, 2022 1:34 PM IST