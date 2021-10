Flipkart Big Diwali Sale top offers on premium phones with 8GB RAM flagship processor 64MP camera and more: Apple iPhone 12, Vivo X70 Pro, iPhone 12 Mini, Realme X7 Max, Mi 11 Lite: फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल की शुरुआत 28 अक्टूबर से शुरू होगी, मगर यह Flipkart Plus मेम्बर्स के लिए अभी से शुरू हो गई है। यह 3 नवंबर तक चालू रहेगी। इस दौरान SBI कार्ड के इस्तेमाल पर एक्स्ट्रा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। हम यहां पर सेल के दौरान स्मार्टफोन पर मिलने वाले सबसे बेहतरीन ऑफर्स के बारे में आपको बता रहे हैं।

@itsmeFSL Last updated on: October 27, 2021 6:00 PM IST