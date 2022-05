Flipkart Big Saving Days Sale 2022 Top 5 Smart TVs with 50 inch display available at big discount including Realme Smart TV Xiaomi Mi TV 5X OnePlus U1S Kodak 7XPro Thomson 9R PRO: फ्लिपकार्ट पर आज से बिग सेविंग डेज सेल 2022 चल रही है, जो कि 3 मई से 8 मई तक जारी रहेगी। सेल के दौरान कंपनी विभिन्न कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बंपर छूट दे रही है। इगर आप अपने घर के लिए 50 इंच स्क्रीन वाला बड़ा टीवी खरीदने के सोच रहे हैं, तो इस सेल में मिल रही बेहतरीन डील्स पर एक बारे नजर जरूर डाल लें।

Manisha



Published on: May 3, 2022 4:08 PM IST