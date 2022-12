Flipkart Big Saving Days sale get Apple iPhone 13 in just rs 45499 cheaper than android smartphone: Flipkart Big Saving Days सेल आज 16 दिसंबर से लाइव हो गई है। इस सेल में आप Apple iPhone 13 को एंड्रॉइड स्मार्टफोन से भी कम की कीमत में खरीद सकते हैं। गैलेरी में जानें फोन पर मिल रहे शानदार ऑफर की डिटेल्स।

Manisha



Published on: December 16, 2022 2:49 PM IST