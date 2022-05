Flipkart Big Savings Days best deals and discount offers on these five device featured with 6400mAh Battery 150W Fast charging support 12GB RAM including Realme GT Neo 3 Realme Pad Mini Samsung Galaxy F22 Redmi Note 10s and Poco M4 Pro: इस फ्लिपकार्ट सेल की शुरुआत 3 मई से होगी और 8 मई तक चलेगी। इस सेल में यूजर्स को SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि फ्लिपकार्ट की इस सेल में यूजर्स को किन-किन स्मार्टफोन पर कितना ऑफर मिलेगा।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 1, 2022 11:29 AM IST