Flipkart Sale 108MP 8MP 2MP 2MP camera 4500mAh battery up to 8GB RAM 128GB storage phone Realme 8 Pro with Discount and EMI offer: Flipkart Big Saving Days Sale लाइव हो गई है। सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर Discount मिल रहा है। अगर आप 108MP कैमरे वाला सस्ता फोन Realme 8 Pro खरीदना चाह रहे हैं, तो Flipkart Sale में अच्छा मौका है। रियलमी के इस फोन पर डिस्काउंट के साथ कई अन्य Offer मिल रहे हैं। आइए आपको रियलमी 8 प्रो पर मिल रहे Discount-Offer के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: June 14, 2021 12:31 PM IST