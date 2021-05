Flipkart Sale 64MP camera 8GB RAM 128GB storage 4500mAh battery 25W fast charging phone SAMSUNG Galaxy S20 plus with rs 10000 Discount and EMI offer: SAMSUNG Galaxy S20+ स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है। Flipkart पर चल रही Shop From Home Days Sale में इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर बंपर Discount मिल रहा है। Galaxy S20 Plus में 64MP कैमरा और 4500mAh की बैटरी मिलती है। आइए आपको सैमसंग के इस फ्लैगशिप फोन पर मिल रहे Offer के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 27, 2021 7:27 PM IST