Flipkart Sale 8GB RAM 48MP Camera 33W Fast charging Infinix Zero 8i available on huge discount : ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इन दिनों Big Saving Days Sale का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में पिछले साल लॉन्च हुए गेमिंग स्मार्टफोन Infinix Zero 8i पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ये फोन 48MP रियर कैमरा और ड्यूल सेल्फी कैमरे के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 20, 2021 2:59 PM IST