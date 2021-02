Flipkart Sale Best Phone Under 10000 6GB RAM 6000mAh Battery Most Affordable Smartphone With Discount and EMI Offer: क्या आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो Flipkart पर चल रही Mobiles Bonanza Sale का लाभ आप उठा सकते हैं। आज हम एक ऐसी लिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें सबसे कम कीमत पर 6000mAh की बैटरी वाला फोन और 6GB RAM वाला फोन जैसे बेस्ट ऑप्शन शामिल है। इन फोन्स को आप 10 हजार रुपये से कम के बजट में खरीद सकते हैं। 24 फरवरी से शुरू इस Sale में ICICI Bank Credit Card पर 10 फीसदी का अतिरिक्त Discount मिल रहा है। Flipkart Sale इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से फोन शामिल हैं और इनमें क्या खास फीचर मिल रहा है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: February 25, 2021 11:14 AM IST