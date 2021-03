Flipkart sale discount on Realme 7 comes with 64MP camera 5000mAh battery 6GB 8GB RAM Bank offer in Flipkart Smartphone Carnival starts tonight: नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। Flipkart पर Smartphone Carnival Sale आ गई है, जिसमें Apple iPhone से लेकर Samsung, Realme, POCO और OPPO समेत अन्य पॉपुलर कंपनियों के फोन्स पर Discount के साथ कई अन्य Offer मिलेंगे। 8 मार्च को शुरू हो रही Flipkart Smartphone Carnival Sale 12 मार्च तक चलेगी। सेल के दौरान Axis Bank कार्ड्स से पेमेंट करके फोन खरीदेंगे, जो 1250 रुपये तक की अतिरिक्ति छूट मिलेगी। अगर आप Realme 7 Smartphone खरीदना चाह रहे हैं, तो सेल में इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए आपको रियलमी 7 पर मिलने वाले ऑफर के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 7, 2021 11:09 PM IST