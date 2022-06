Flipkart Sale EOSS: 6000mAh तक बैटरी, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले इन 5 स्मार्टफोन पर मिल रहा शानदार Discount, कीमत 20 हजार से कम

Flipkart Sale EOSS Best deals and discount offers on smartphones under 20000 including Samsung Galaxy M33 5G Oppo K10 Realme 9 5G Realme 9 5G Vivo T1 44W 5G Motorola G52: Flipkart Sale EOSS सेल 11 जून 2022 से शुरू हो गई है, जो कि 17 जून तक चलेगी। इस सेल के दौरान कई स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट और Axis Bank कार्ड के इस्तेमाल पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। हम इस फोटो गैलेरी में आपको सेल में 20 हजार रुपये से कम की कीमत में मिल रहे स्मार्टफोन की जानकारी देने जा रहे हैं।

Manisha



Published on: June 12, 2022 5:05 PM IST