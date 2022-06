Flipkart Sale EOSS Started today Best deals and discount on smartphones featured with 6000mAh Battery Super AMOLED Display 50MP Dual Selfie camera phones: Flipkart पर आज से एक नई सेल की शुरुआत हुई है। इस सेल का नाम End of the season sale (EOSS) है। इस सेल की शुरुआत आज यानी 11 जून से हो रही है और यह 17 जून को खत्म होगा। इस में यूजर्स को बहुत सारे प्रॉडक्ट्स पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। हम आपको इस आर्टिकल में इस सेल में आप किन स्मार्टफोन्स पर अच्छी-खासी डील्स पा सकते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

Published on: June 11, 2022 6:28 PM IST