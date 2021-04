Flipkart Sale Last Day up to 12GB RAM 64MP + 13MP + 5MP Rear and 24MP Front Camera Featured Asus ROG Phone 3 With EMI Offer: Flipkart पर Flagship Fest Sale चल रही है। 12 अप्रैल से शुरू हुई सेल 15 अप्रैल तक चलेगी। आज इस सेल का आखिरी दिन है। सेल में कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इसमें Asus ROG Phone 3 पर भी कई ऑफर हैं। स्मार्टफोन 64MP के रियर कैमरा, 6000mAh बैटरी और 24MP के सेल्फी कैमरा के साथ आता है। इस गेमिंग स्मार्टफोन पर 16,500 रुपये तक का Exchange Offer और EMI ऑफर है। आइए जानते हैं इस फोन में क्या खास है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 15, 2021 3:23 PM IST