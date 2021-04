Flipkart Sale Smartphone Under 10000 With Discount Offer Realme Narzo 30A Realme C25 Realme C21 Samsung Galaxy F12 Micromax In 1b: Flipkart Big Saving Days Sale शुरू होने वाली है। 2 मई से शुरू हो रही सेल 7 मई तक चलेगी, जिसमें स्मार्टफोन्स पर No-Cost EMI, Exchange Offer और इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में HDFC Bank कार्ड्स और EMI ट्रांजेक्शन पर 10 फीसदी का Discount है। अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो इस सेल में शानदार मौका है। 10,000 रुपये से कम बजट में दमदार फीचर्स वाले 5 स्मार्टफोन की एक लिस्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है।

Published on: April 28, 2021 2:45 PM IST