Flipkart Smartphone Carnival Sale last day discount on Moto E7 Plus comes with 48MP camera 4GB RAM 5000mAh battery phone EMI Exchange bank offer: Flipkart Smartphone Carnival Sale का आज (12 मार्च) आखिरी दिन है। अगर आप सस्ते में 48MP कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं, तो Flipkart Sale में मौका है। फ्लिपकार्ट पर सेल के आखिरी दिन MOTOROLA E7 Plus को 9 हजार रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं। आइए आपको इस फोन पर मिलने वाले Discount-Offer के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 12, 2021 2:39 PM IST