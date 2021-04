Flipkart TV Days Sale Full HD LED Smart TV under 25000 with Android OS Xiaomi Mi 4A 4A Pro Panasonic TV TCL VU Premium up to 65 percent off check offers: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर TV Days Sale शुरू हो गई है। यह सेल आज यानी 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। इस सेल में स्मार्ट टीवी की खरीद पर 65 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 25 हजार रुपये से कम कीमत में आप इन 5 Android Smart TV को खरीद सकते हैं।

@HarshitKHarsh Published on: April 4, 2021 12:58 PM IST