Four wheeler electric bike Podbike Frikar pre booking start check price specification and all details:नॉर्वेजियन मोबिलिटी कंपनी Podbike की चार पहियों वाली इलेक्ट्रिक बाइक Frikar अपनी डिजाइन और खासियत के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कंपनी इसकी डिलीवरी की शुरुआत 2022 के बाद से करने की योजना में है। चार पहियों वाली इस इलेक्ट्रिक बाइक को बेहद शानदार डिजाइन दिया गया है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: January 13, 2022 4:13 PM IST