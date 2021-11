भाई दूज पर गिफ्ट करें 4GB तक RAM, 5200mAh तक बैटरी और 10 हजार रुपये वाले ये धांसू फोन्स, Flipkart से 329 रुपये की शुरुआती EMI पर लाएं घर

Gift these phones under 10k on Bhai Dooj on EMI on Flipkart included OPPO A12 Moto e40 Infinix Hot 11 Realme C21Y and POCO M2 Reloaded featured up to 4GB RAM 64GB Storage and 5200mAH: कल यानी 6 नवंबर को भाई दूज है। यह त्यौहार भाई बहनों का होता है। इसे मौके पर भाई अपने बहनों को तरह-तरह के गिफ्ट देते हैं। सिर्फ भाई नहीं बल्कि बहनें भी भाई को गिफ्ट देती हैं। अगर आप इस त्यौहार को अपने भाई या बहन के लिए खास बनाना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है। आप बजट रेंज में कई धांसू फोन्स खरीद सकते हैं। अगर आप एक साथ पैसा नहीं देना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से 10000 रुपये तक वाले फोन्स को EMI पर भी खरीद सकते हैं। हमने यहां OPPO A12, Moto e40, Infinix Hot 11, Realme C21Y और POCO M2 Reloaded पर मिल रहे ऑफर्स और सभी स्पेसिफिकेशन बताए हैं।

Mona Dixit



Published on: November 5, 2021 2:38 PM IST