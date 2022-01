Google Pixel 4a with 6GB RAM, 128GB storage, OLED display, 12MP camera available at discount during Flipkart Electronics Sale: Google ने Pixel 4a को भारत में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल में 31,999 की कीमत पर लॉन्च किया था। मगर इस वक्त यह डिवाइस Flipkart Electronics Sale में डिस्काउंट पर मिल रहा है। यह फोन 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 12MP का कैमरा मिलता है। आइए ऑफर के बारे में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: January 30, 2022 2:15 PM IST