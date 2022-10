Google Pixel 6a with 4410mAh battery and 6GB RAM get bumper discount in Flipkart sale here price offers specifications features: Flipkart की Big Dussehra Sale का आज यानी 8 अक्टूबर को अंतिम दिन है। इस सेल में Google का शानदार स्मार्टफोन Google Pixel 6a 34,199 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, लेकिन आप ऑफर्स का फायदा उठाकर इस हैंडसेट को 30 हजार से कम में खरीद सकते हैं। चलिए फोटो गैलरी में जानते हैं पिक्सल 6ए के फीचर्स और इसपर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में।

ajay verma



Published on: October 8, 2022 3:13 PM IST