100 किलोमीटर तक रेंज और 4 बैटरी ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च हुआ धमाल इलेक्ट्रिक स्कूटर Greta Glide, जानें कीमत

Greta Glide electric scooter launched in india with 100km range and 4 battery option check price and all features: Greta Electric ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Greta Glide लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 4 बैटरी ऑप्शन के साथ उतारा है। यह 100 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। अगल-अलग बैटरी पैक वाले वेरिएंट की कीमत अलग है। जिससे बैटरी 3 घंटे से भी कम समय में फुल चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और फीचर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: March 7, 2022 4:08 PM IST