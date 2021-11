Happy Diwali 2021 WhatsApp stickers how to download and send: इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप Happy Diwali के स्टिकर सेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मैसेज और स्टेटस के जरिए भी अपने प्रियजनों को दिवाली की बधाई दे सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर कई सारे स्टिकर पैक उपलब्ध हैं, जिन्हें डाउनलोड करके आप दिवाली की बधाई भेज सकते हैं। आइए जानते हैं आप किसी तरह से WhatsApp Sticker के जरिए Happy Diwali 2021 की बधाई दे सकते हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: November 4, 2021 10:04 AM IST