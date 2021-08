Happy Janmashtami 2021 WhatsApp Stickers How to download Send and install Stickers in your smartphone using google play store: आज यानि 30 अगस्त को देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए आप WhatsApp Stickers का सहारा ले सकते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों को खुबसूरत WhatsApp Stickers के जरिए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं। आज हम आपको WhatsApp Stickers को इस्तेमाल करने के तरीके बताने जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 30, 2021 10:13 AM IST