Happy Rakshabandhan 2021 Whatsapp Stickers how to download send and create own stickers know step by step process: हर साल की तरह रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है। हर साल सावन के पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार को भाई और बहन के रिश्ते का त्योहार कहा जाता है। पिछले दो साल से कोरोना महामारी की वजह से लोग कम ट्रेवल कर रहे हैं और कई मौके को वर्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल अगर आप अपनी बहन या भाई से दूर हैं तो WhatsApp Stickers के जरिए वर्चुअली राखी की बधाईयां दे सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: August 22, 2021 6:01 AM IST