Hero Electric Flash LX (VRLA) electric scooter under 50000 rs check full speciciation price in india and all details: समय के साथ-साथ इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि लगातार नई कंपनियां इंडियन मार्केट में एक से एक अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रही हैं। अगर आप भी अच्छी रेंज और टॉप स्पीड वाला सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो Hero Electric Flash LX (VRLA) पर विचार कर सकते हैं। इसकी कीमत 50 हजार रुपये से कम है। यहां हमने इसके बारे में बताया है।

Mona Dixit



Last updated on: January 21, 2022 7:01 AM IST