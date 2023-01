Honda Activa Smart Scooter launched in India Honda New Scooter price and details: होंडा ने भारत में अपने एक्टिवा स्कूटर का स्मार्ट की वेरिएंट लॉन्च किया है। यह स्कूटर किसी कार की तरह स्मार्ट की के साथ आता है। इसमें अलग-अलग कामों को करने के लिए मल्टीफंक्शनल बटन दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में...

Swati Jha



@Swaatiijha

@Swaatiijha Published on: January 23, 2023 6:58 PM IST