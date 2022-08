Honda CB300F bike launched in India with 293cc engine check price features size and other details: Honda ने भारतीय बाजार में नई Honda CB300F मोटरसाइकल लॉन्च की है। नई मोटरसाइकल को खास तौर से Hondas के प्रीमियम BigWing डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा। आइए जानते हैं इस बाइक की खूबियों के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: August 9, 2022 9:56 AM IST