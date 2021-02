how to use sandes app: भारत सरकार का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Sandes Download के लिए उपलब्ध हो गया है। Sandes App को APK लिंक की मदद से डाउनलोड किया जा सकता है। Sandes ऐप WhatsApp के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। कुछ समय पहले तक Sandes App सिर्फ चुनिंदा सरकारी अधिकारियों के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब इसे APK link के माध्यम से आम लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, अभी भी इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी आधिकारी कर सकते हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Last updated on: February 17, 2021 12:28 PM IST