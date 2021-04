Jio, Airtel, Vi, BSNL के 500 रुपये से कम के इन प्लान के साथ मिलेगा Disney+ Hotstar, फ्री में देखें IPL 2021 के सभी मैच

How to watch IPL 2021 free on mobile with Jio Airtel Vi BSNL Prepaid plans with Disney Plus hotstar subscription: 9 अप्रैल से IPL 2021 का आगाज हो चुका है। इस लोकप्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने स्मार्टफोन में देखने के लिए आपके पास Disney+ Hotstar VIP या फिर Premium सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। टेलिकॉम कंपनियां यूजर्स को अपने चुनिंदा रिचार्ज प्लान के साथ Disney+ Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही हैं। आज हम आपको 500 रुपये से कम कीमत के उन प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 11, 2021 6:36 PM IST