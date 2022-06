Hyundai Ioniq 6 unveild come with 482 range amazing design interior and features see upcoming Electric Car Photos and check all details: Hyundai ने अपनी इलेक्ट्रिक सिडैन Ioniq 6 से पर्दा उठा दिया है। यब अपकमिंग कार कंपनी के EV सेगमेंट का तीसरा वीइकल है। इसे बेहतरीन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। डिजाइन और लुक के मामले में यह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आइये, फोटो में देखें डिजाइन और जानें फीचर्स।

Mona Dixit



Last updated on: June 30, 2022 7:49 AM IST