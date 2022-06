Hyundai Venue Facelift launch on 16 June 2022 official images revealed check booking features and other details: हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट को भारत में 16 जून को लॉन्च किया जाना है। इससे पहले, हुंडई इंडिया ने इस SUV की तस्वीरें जारी की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई वेन्यू की डिलीवरी इस महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं इस अपकमिंग कार के फीचर्स, इंजन, बुकिंग और दूसरी डिटेल्स के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: June 3, 2022 1:47 PM IST