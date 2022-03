Infinix Note 11 and Infinix Note 11s with 50MP camera 5000mAh battery and 33W fast charging are available at discount during Flipkart Month End Mobile Sale, Check price and offer: फ्लिपकार्ट पर मौजूद वक्त पर मन्थ एंड मोबाइल सेल चल रही है, जहां आप Infinix के बजट गेमिंग फोन्स पर डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए इन फोन्स की कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डालते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: March 26, 2022 8:46 AM IST