iPhone Sale: As Apple iPhone 14 inches towards the launch, Apple iPhone 11 (Rs 39999) and Apple iPhone 13 (Rs 65999) are available at Discount on Flipkart: Apple iPhone 14 का लॉन्च बस एक हफ्ते दूर है। मगर इस लॉन्च से पहले ही Flipkart पर कंपनी के iPhone 11 और iPhone 13 स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: August 30, 2022 8:57 AM IST