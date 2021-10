iQOO Z5 5G with 120Hz screen 64MP camera 12GB RAM 44W fast charging available at discount on Amazon: iQoo Z5 5G का 8GB RAM और 12GB RAM मॉडल में मौजूद है। इसका बेस वेरिएंट 23,990 रुपये का है, मगर आप अमेजन की सेल में इसपर 3,000 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं। इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन है, 12GB RAM है और 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: October 31, 2021 8:46 PM IST