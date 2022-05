Jeep Meridian SUV launched with 360 degree camera 198 kmph top speed and many other features check price: नई जीप मेरिडियन सात-सीट एसयूवी को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। Jeep Meridian SUV को दो वेरिएंट्स – लिमिटेड और लिमिटेड में पेश किया गया है। यह केवल डीजल इंजन के साथ आती है। यहां हम इस शानदार SUV की टॉप स्पीड, इंजन, फीचर्स और कीमत के बारे में बता रहे हैं।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 19, 2022 6:57 PM IST