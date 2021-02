jio airtel vi vodafone idea daily 2gb data free calling up to 56 days validity best prepaid recharge plans under 500 rupee: टेलिकॉम कंपनियां प्रीपेड कस्टमर्स को अनलिमिटेड पैक ऑफर करती हैं, जिसमें डेली डेटा, फ्री कॉलिंग और SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं। स्मार्टफोन यूजर्स रोज 2GB डेटा आसानी से खत्म कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे ग्राहक हैं, तो यहां दी गई डिटेल देखें। यहां हम आपको Jio, Airtel और Vi (vodafone-idea) के 500 रुपये से कम में रोज 2GB डेटा के साथ आने वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के बारे में बता रहे हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: February 5, 2021 7:18 PM IST