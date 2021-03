Jio Phone Data Plans 2021 Reliance Jio Introduced 5 new Data Plans for Jio Phone Starting From Rs. 22: Reliance Jio ने Jio Phone (जियो फोन) यूजर्स के लिए 5 नए डाटा प्लान पेश किए हैं। जियो फोन के लिए पेश किए गए नए प्लान 22 रुपये से शुरू होते हैं जो 152 रुपये तक जाते हैं। इन सभी प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इनमें से कुछ प्लान डेली हाई स्पीड डाटा तो कुछ डाटा ऑफर करते है। जियो फोन के प्लान्स की कीमत 22 रुपये, 52 रुपये, 72 रुपये, 102 रुपये, और 152 रुपये है। यहां हम पांचों प्लान के बारे में बता रहे हैं।

Published on: March 2, 2021