JioPhone, JioPhone 2, JioPhone Next: Everything to know from price and specifications to features: Reliance Jio ने हाल ही में Google के साथ मिलकर अपना पहला स्मार्टफोन JioPhone Next लॉन्च किया है। यह डिवाइस उन यूजर्स को टारगेट करता है, जो अपने फीचर फोन से स्मार्टफोन पर अपग्रेड करना चाहते हैं। कंपनी इससे पहले दो जियो फोन लॉन्च कर चुकी है, जिनमें से पहला डिवाइस 2017 में पेश किया गया था। आइए इन सभी JioPhone की खूबियों और कीमत पर एक नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 1, 2021 1:52 PM IST