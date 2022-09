Kia Sonet X-Line launched in two variants Sonet X-Line price features and other details: Kia India ने आखिरकार भारतीय बाजार में नई Kia Sonet X-Line SUV लॉन्च कर दी है। इसे दो वेरिएंट- टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल में पेश किया गया है। यह SUV, Hyundai Venue, Tata Nexon, Maruti Brezza, Renault Kiger, Mahindra XUV300 और Nissan Magnite को टक्कर देगी। आइए डिटेल में जानते हैं इस SUV के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: September 1, 2022 3:00 PM IST