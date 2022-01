शानदार लुक और 120 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आया Komaki Venice इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कितनी है कीमत और क्या मिल रहे स्पेसिफिकेशन

Komaki Launched its new Electric Scooter Komaki Venice with up to 120Km range check here all specification Price in India and Sale Date: इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर Komaki ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर komaki Venice पेश कर दिया है। इसे कंपनी ने वेस्पा स्टाइल डिजाइन दिया है। स्कूटर को अच्छे बैकरी पैक के साथ उतारा गया है। इस कारण इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज भी अच्छी है। आइये, इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: January 25, 2022 9:43 AM IST