Komaki LY Komaki DT 3000 Komaki two new electric scooters launched in india check price feature details: इलेक्ट्रिक टू-वीलर कंपनी कोमाकी ने DT 3000 और LY को लॉन्च किया है। कंपनी ने इन्हें हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट के तहत पेश किया गया है। ये दोनों ई-स्कूटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी से लैस हैं और ब्लूटूथ-स्पीकर की पेशकश करते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटरों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, मोबाइल चार्ज पॉइंट, रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल और रिमोट लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं इन स्कूटर के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 25, 2022 1:56 PM IST