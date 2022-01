Komaki Ranger India Frist Electric Cruiser Bike launched with up to 220km range and 4kw Battery check price in India and all specification: Komaki ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक लॉन्च कर दी है। इसे कंपनी ने 1.50 लाख रुपये से ज्यादा में भारतीय बाजार में उतारा है। इस इलेक्ट्रिक बाइक में दमदार बैटरी दी गई है। इस कारण इसकी रेंज और टॉप स्पीड भी अच्छी है। यह सिंगल चार्ज में कई किलोमीटर की दूर तय कर सकती है। आइये, इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत, लुक और स्पेसिफिकेशन की डिटेल जानें।

Mona Dixit



Published on: January 26, 2022 11:39 AM IST