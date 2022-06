Lamborghini Aventador Ultimae LP780-4 roadster allocated to India and arrived in New Delhi will offer 355 kmph top speed: भारत को अलॉट इकलौती लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर अल्टिमा रोडस्टर नई दिल्ली पहुंच गई है। यह आखिरी लेम्बोर्गिनी भी है जिसमें प्योर इंटरनल कंबशन V12 इंजन दिया गया है। लैंबॉर्गिनी ग्लोबल मार्केट के लिए सिर्फ 250 अल्टीमा रोडस्टर बनाएगी। भारत को इसकी मात्र एक यूनिट मिली है।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: June 15, 2022 6:51 PM IST