Lamborghini Huracan Sterrato the dirt devil unveiled And Get 100KM Speed in just 3.4 Second : Lamborghini के इस लेटेस्ट व्हीकल में 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सभी व्हीकल तक एक जैसी पावर पहुंचती है। इसकी टॉप स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा का है।

Published on: December 2, 2022 3:42 PM IST