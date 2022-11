Lamborghini Urus Performante launched in India check pictures design and features of Luxury Car: Lamborghini ने भारत में Urus Performante को लॉन्च कर दिया है। इसकी डिलीवरी 2023 में शुरू होगी। तस्वीरों में जानिए इस खूबसूरत SUV के बारे में..

Swati Jha



@Swaatiijha

Published on: November 25, 2022 8:57 PM IST