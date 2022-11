Phones Launched this week: इस हफ्ते ये दमदार स्मार्टफोन्स हुए लॉन्च, 50MP कैमरा के साथ मिलती है 5000mAh की तगड़ी बैटरी

Latest Phones Launched this week in November 2022 including Infinix ZERO 5G 2023 Realme 10 Oppo A58 5G Lava Blaze 5G Nokia G60 5G: ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट के लिए पिछले हफ्ता बेहद खास रहा, क्योंकि उस दौरान कई धाकड़ फोन्स लॉन्च हुए। आज हम आपको इस गैलरी में उन ही स्मार्टफोन्स की कीमत से लेकर फीचर तक के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

ajay verma



Published on: November 13, 2022 8:43 PM IST