Made In India HOP OXO Electric Bike launched in india check price top speed range and features details: भारत में Electric Vehicles की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए जयपुर की HOP इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने OXO Electric Bike लॉन्च की है। आइए जानते हैं इसके फीचर्स और कीमत के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: September 5, 2022 1:48 PM IST