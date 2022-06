Mahindra Discount offer up to 46000 on Mahindra Scorpio Mahindra Bolero Neo Mahindra Marazzo Mahindra XUV300 check details: Mahindra अपनी पॉपुलर SUVs पर 46,000 रुपये तक के बेनिफिट दे रही है। इसके तहत 30,जून तक कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और 20,000 रुपये तक की फ्री एसेसरीज पाई जा सकती हैं। ये ऑफर Scorpio, XUV300, Bolero, Bolero Neo और Marazzo पर उपलब्ध हैं। डिटेल में जानिए इनके बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: June 13, 2022 12:00 PM IST