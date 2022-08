Mahindra new electric SUVs in pics check name launch date dimension and first looks: Mahindra and Mahindra ने दो EV ब्रांडों के तहत अपने नए INGLO EV प्लेटफॉर्म और 5 Electric SUVs को पेश किया है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के लिए दो नए प्लेटफॉर्म BE और XUV भी पेश किए हैं। आइए हम आपको इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Last updated on: August 15, 2022 8:49 PM IST