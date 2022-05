Mahindra Scorpio-N launch soon Scorpio top 5 features 360 Degree Parking Camera Panoramic Sunroof Dual-Zone Climate Control and others: नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की चर्चा जोरों पर है। SUV के न्यू-जनरेशन अवतार के साथ इसमें कई शानदार अपडेट मिलने वाले हैं। नई स्कॉर्पियो को 27 जून को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि स्पाई शॉट्स और इंटरनेट लीक के जरिए Mahindra की अपकमिंग SUV की काफी सारी डिटेल्स सामने आई हैं। यहां हम आपको उन टॉप 5 चीजों के बारे में बताते हैं जो आप अपकमिंग 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन के बारे में नहीं जानते हैं।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 23, 2022 12:58 PM IST